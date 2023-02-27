Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила Байдена в нарушении конституции США из-за помощи Киеву.
Грин заявила, что действия Джо Байдена противоречат конституции. Также она написала, что Украина — далеко не демократическая страна. Однако Штаты продолжают твердить, что они защищают именно демократические ценности.
Конгресвумен отметила, что американцы не поддерживают действия Белого дома и хотят мира, а не новых пакетов военной помощи для Украины.
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