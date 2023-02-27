Нуланд признала, что США начали ставить под вопрос помощь Киеву

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Заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд признала, что США начали ставить под вопрос помощь Киеву.

Выступая в Торговой палате США, Нуланд заявила, что американские политики всё чаще начали задаваться вопросом о целесообразности помощи Киеву. Причём этот вопрос начали подымать не только республиканцы, но и демократы.

"Люди начинают ставить под вопрос Украине. Но фундаментально… по всей стране американцы … не хотят стоять в стороне", — заявила Нуланд.