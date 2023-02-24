Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвящённой годовщине начала спецоперации, ответил на вопрос о предложенном Китаем плане мирного урегулирования конфликта.
Зеленский заявил, что это не похоже на мирный план, а просто Китай высказал свои мысли.
Но то, что китайцы начали говорить о военных действиях на Украине, — хорошо, добавил глава киевского режима.
По словам Зеленского, в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например, по поддержке территориальной целостности. По этим пунктам работать стоит, заключил он.
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