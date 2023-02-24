Зеленский заявил, что в китайском мирном плане есть пункты, по которым стоит работать

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвящённой годовщине начала спецоперации, ответил на вопрос о предложенном Китаем плане мирного урегулирования конфликта.

Зеленский заявил, что это не похоже на мирный план, а просто Китай высказал свои мысли.

Но то, что китайцы начали говорить о военных действиях на Украине, — хорошо, добавил глава киевского режима.

По словам Зеленского, в предложениях Китая есть мысли, которые он не разделяет, но есть и те, которые подходят Украине, например, по поддержке территориальной целостности. По этим пунктам работать стоит, заключил он.