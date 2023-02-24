TAC: Зеленского, отвергающего переговоры, ждёт незавидное будущее

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Положение дел на Украине наглядно демонстрирует, что её существование в качестве самостоятельного государства невозможно. В этом убеждён советник по американо-российским делам в Государственном департаменте при администрации Барака Обамы Джеймс Карден.

Сейчас уже видно, что Украина — это несостоявшееся государство, отметил автор.

"Киевская правящая элита, которая снова и снова отвергает мирные переговоры, должна понять, что Украина сейчас представляет собой несостоявшееся государство: более 12 миллионов ее граждан бежали, а экономика рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации", — написал Карден в статье для American Conservative.

Ни одному из украинских лидеров с 1991 года так и не удалось сделать из страны жизнеспособное государство. Излюбленный националистический лозунг "Украина для украинцев" не оставляет стране ни единого шанса на существование, отметил эксперт.

Чтобы выжить, украинские элиты мечтают попасть в НАТО и ЕС, однако это их не спасёт — как член НАТО Украина будет полностью зависеть от США, а как представитель ЕС — от Германии и Европейского центрального банка во Франкфурте.