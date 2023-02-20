Страны коллективного Запада начали терять веру в победу Украины в ходе противостояния с Россией. Об этом заявил аналитик Марк Эпископос.
"Сколько ещё месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задаётся вопросом эксперт.
Он отметил, что с начала спецоперации представители западной прессы навязывали общественности идею о том, что у российской армии заканчиваются ракеты, а ВСУ вот-вот одержат победу. Однако в последнее время новости на страницах СМИ резко изменились, указал Эпископос.
"Белый дом, скованный опасно неопределённой идеей полной победы над Россией, загнал себя в угол", — подытожил аналитик в материале The American Conservative.
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