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Автор TAC Эпископос: Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией

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Мир

Страны коллективного Запада начали терять веру в победу Украины в ходе противостояния с Россией. Об этом заявил аналитик Марк Эпископос.

Автор TAC Эпископос: Запад теряет веру в успех Украины в конфликте с Россией

"Сколько ещё месяцев "скорой победы" может выдержать Украина?" — задаётся вопросом эксперт.

Он отметил, что с начала спецоперации представители западной прессы навязывали общественности идею о том, что у российской армии заканчиваются ракеты, а ВСУ вот-вот одержат победу. Однако в последнее время новости на страницах СМИ резко изменились, указал Эпископос.

"Белый дом, скованный опасно неопределённой идеей полной победы над Россией, загнал себя в угол", — подытожил аналитик в материале The American Conservative.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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