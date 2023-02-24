Конгрессмен Госар: Блинкен и Нуланд втягивают США в мировую войну из-за ненависти к России

Госсекретарь США Энтони Блинкен стремится втянуть страну в мировую войну из-за своей иррациональной ненависти к РФ. Такое мнение выразил конгрессмен, член Республиканской партии США Пол Госар.

По его словам, антироссийские настроения также прослеживаются у заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд. Как подчеркнул республиканец, американский бизнесмен Илон Маск был прав в том, что она заинтересована в усугублении конфликта вокруг Украины.

"Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели", — отметил Госар в своих соцсетях, оценивая действия Нуланд и Блинкена.

Ранее Нуланд открыто поддержала стремление Киева нанести удары по Крымскому полуострову. Она добавила, что ВСУ имеют полное право на подобные атаки.