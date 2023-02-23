В США обвинили ВСУ в применении кассетных бомб против бойцов ВС РФ

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Применение ВСУ кассетных боеприпасов несёт опасность для гражданского населения, заявил член Палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу. Он подчеркнул, что применение снарядов против российских военных недопустимо.

По словам Кроу, "кассеты" дают краткосрочный эффект на поле боя, но последствия могут быть страшные. В своём выступлении конгрессмен подчеркнул, что сталкивался с этим в Афганистане и Ираке.

"Несомненно, применение этих систем даёт незамедлительную краткосрочную выгоду на поле боя. Но коэффициент несработавших боеприпасов у этих систем высок, и их придётся ликвидировать", — пояснил конгрессмен на брифинге.

Он подчеркнул, что разминировать территорию — очень крапатливая работа. если этого не сделать, то велик риск, что пострадает мирное население.