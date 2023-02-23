В США заявили, что американцы не хотят потакать Киеву, а хотят мира с Россией

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Американское общество не хочет конфронтации с Россией и не жаждут поддерживать Украину, заявил ведущий программы The Dive Джексон Хинкл. По его словам, всё, чего хотят граждане США — выбраться из нищеты и остановить разрушение экономики в стране.

Как подчеркнул Хинкл, простые граждане страны хотят многополярного мира, а не "потакать" Киеву.

"Мы хотим мира с русскими, мы хотим построить новый многополярный мир, мы хотим процветания, мы хотим вывести народ из нищеты. Мы все хотим этого, верно?" — заявил ведущий на митинге.

Он подчеркнул, что американские политики, которые разжигают конфликт, преследуют цель заработать "большие деньги", а не установить справедливый миропорядок.