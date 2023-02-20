Министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданам страны следует отложить поездки в Россию в ближайшие дни.
"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули: наиболее "опасными регионами" для немцев с 20 по 26 февраля станут Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области и Краснодар. В эти дни российские власти намерены провести некие мероприятия, отметили в Германии.
"Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", — указывается в сообщении.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.