МИД Германии рекомендует гражданам отказаться от поездок в Россию с 20 по 26 февраля

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Министерство иностранных дел Германии сообщило, что гражданам страны следует отложить поездки в Россию в ближайшие дни.

"Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули: наиболее "опасными регионами" для немцев с 20 по 26 февраля станут Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская области и Краснодар. В эти дни российские власти намерены провести некие мероприятия, отметили в Германии.

"Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей", — указывается в сообщении.