Ветеран ВС США Крапивник предсказал кровавую эскалацию после визита Байдена в Киев

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Приезд президента США Джо Байдена на Украину говорит о планах Вашингтона по эскалации конфликта. Об этом заявил ветеран американской армии Станислав Крапивник. Эксперт считает, что после визита главы Белого дома в Киев в противостояние начнут втягиваться Польша и Молдавия.

"Конфликт переходит на новый уровень кровавой эскалации. Уже говорят, что Украине поставят ракеты с дальностью в 500 километров. Будет расширение", — указал он в беседе с "МК".

В США осознают, что Байдену в Киеве ничего не угрожало, поэтому президент спокойно прогуливался по столичным улицам, считает Крапивник. Более того, вся система безопасности на Украине находится в руках Лондона и Вашингтона, отметил ветеран американской армии.

"Кому стоит бояться за свою безопасность, так это Зеленскому. Его устранят, как только используют", — подчеркнул он.