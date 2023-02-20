Украинский пленный рассказал, как офицеры из Британии и Канады служат в ВСУ

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Украинский боевик попал в плен к российской армии в районе Авдеевки. Он признался, что довольно мало пробыл на фронте: получил ранение и сразу же сдался. Однако солдату удалось пересечься с канадскими и британскими офицерами на Херсонском направлении. Он подчеркнул, что наёмники не занимались инструктажем, а принимали активное участие в боевых действиях.

"Я думаю, что они ближе к офицерскому составу, потому что рядовые так не работали никогда. Переводчик с ними общался, и они группой заходили, отрабатывали определённые ситуации и уходили", — рассказал пленный в беседе с РИА Новости.

Украинские военные практически не разговаривали с наёмниками. Канадцы держались как можно дальше от позиций ВСУ. Однажды по ним был нанесён удар, после чего наёмников сразу эвакуировали, отметил пленный.