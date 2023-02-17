США попытаются любыми методами оборвать поставки российского газа в Западную Европу. Эксперты уверены, что диверсия на "Северных потоках" — это только начало американского террора. Черноморский собрат взорванных газопроводов рискует повторить их судьбу.
Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек заявил, что США и Украина уже давно договорились не допустить строительство второй нитки "Турецкого потока". Перинчек не исключает, что в ближайшее время на нём произойдет теракт. Под угрозой и "младший брат" газопровода — "Голубой поток", который тоже идёт в Турцию.
При этом целью удара является не только Россия, но и Турция, как крупнейший в регионе газовый хаб. Эксперты отметили, что США могут совершить диверсию на "Турецком потоке" под прикрытием очередного землетрясения.
Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек назвал укрепление экономических связей между Германией и Россией причиной взрывов "Северных потоков".
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.