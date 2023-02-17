"Турецкий поток" может стать новой целью международного террора США

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

США попытаются любыми методами оборвать поставки российского газа в Западную Европу. Эксперты уверены, что диверсия на "Северных потоках" — это только начало американского террора. Черноморский собрат взорванных газопроводов рискует повторить их судьбу.

Профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек заявил, что США и Украина уже давно договорились не допустить строительство второй нитки "Турецкого потока". Перинчек не исключает, что в ближайшее время на нём произойдет теракт. Под угрозой и "младший брат" газопровода — "Голубой поток", который тоже идёт в Турцию.

При этом целью удара является не только Россия, но и Турция, как крупнейший в регионе газовый хаб. Эксперты отметили, что США могут совершить диверсию на "Турецком потоке" под прикрытием очередного землетрясения.

Ранее депутат Европарламента Гуннар Бек назвал укрепление экономических связей между Германией и Россией причиной взрывов "Северных потоков".