Депутат Европарламента Гуннар Бек назвал укрепление экономических связей между Германией и Россией причиной взрывов "Северных потоков"

США не понравилось укрепление экономических связей между Россией и Германией, что могло стать причиной вероятного участия Вашингтона в диверсиях на "Северных потоках". Такое мнение высказал депутат Европарламента Гуннар Бек.

"Они дают знать своим союзникам, что это диверсия и что они не хотят никакого шума на эту тему", — говорит Бек.

По мнению парламентария, целью диверсии был разрыв в экономике и энергетике двух стран. Более глобальная задача состояла в полной изоляции России от рынка энергоносителей Западной Европы.

Бек назвал подрыв "Северных потоков" стратегической целью правящей элиты США.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в США признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук.