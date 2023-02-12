США не понравилось укрепление экономических связей между Россией и Германией, что могло стать причиной вероятного участия Вашингтона в диверсиях на "Северных потоках". Такое мнение высказал депутат Европарламента Гуннар Бек.
"Они дают знать своим союзникам, что это диверсия и что они не хотят никакого шума на эту тему", — говорит Бек.
По мнению парламентария, целью диверсии был разрыв в экономике и энергетике двух стран. Более глобальная задача состояла в полной изоляции России от рынка энергоносителей Западной Европы.
Бек назвал подрыв "Северных потоков" стратегической целью правящей элиты США.
Ранее Сергей Лавров заявил, что в США признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук.
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