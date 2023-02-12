Сергей Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о фактическом признании США своей вины во взрывах на "Северных потоках". Такое заявление глава дипломатического ведомства сделал 12 февраля.

"Официальные лица в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук", — заявил Лавров.

Ранее сообщалось, что МИД Норвегии отрицает данные о причастности страны к подрыву "Северных потоков".

По информации американского журналиста Сеймура Херша, консультации по вопросу диверсии велись девять месяцев, а приказ о подрыве газопроводов был отдан лично президентом США Джо Байденом.