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Украинский депутат Рудык призвал страны НАТО организовать убийство Путина

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Мир

Попытки организации цветной революции и государственного переворота в России провалились, потому руководство Североатлантического альянса должно физически устранить Владимира Путина, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рудык.

Украинский депутат Рудык призвал страны НАТО организовать убийство Путина

"Я хотел бы, чтобы наши союзники помогли так же, как поступили с бен Ладеном", — пояснил он в интервью местному каналу.

По словам украинского парламентария, блок НАТО должен отправить в Россию спецотряд боевиков, задачей которого будет покушение на российского президента. Рудык уверен, что подобный поступок вполне в духе западных демократических ценностей.

Ранее военный эксперт отметил, что результатом специальной военной операции должен стать захват Киева, для чего командованию ВС РФ даже не придётся вводить военные подразделения в столицу Украины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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