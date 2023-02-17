Украинский депутат Рудык призвал страны НАТО организовать убийство Путина

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Попытки организации цветной революции и государственного переворота в России провалились, потому руководство Североатлантического альянса должно физически устранить Владимира Путина, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Рудык.

"Я хотел бы, чтобы наши союзники помогли так же, как поступили с бен Ладеном", — пояснил он в интервью местному каналу.

По словам украинского парламентария, блок НАТО должен отправить в Россию спецотряд боевиков, задачей которого будет покушение на российского президента. Рудык уверен, что подобный поступок вполне в духе западных демократических ценностей.

Ранее военный эксперт отметил, что результатом специальной военной операции должен стать захват Киева, для чего командованию ВС РФ даже не придётся вводить военные подразделения в столицу Украины.