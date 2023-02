В небе над Украиной появились загадочные воздушные шары

Your browser does not support the audio element.

Представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в небе над территорией страны обнаружены воздушные шары.

"Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В небе постоянно дежурит истребительная авиация", — сказал Игнат.

По его словам, похожие шары, якобы запущенные из России, были уничтожены украинской системой ПВО 12 февраля в небе над Днепропетровской областью.

За последние восемь дней армия США уничтожила четыре воздушных объекта в небе, в том числе китайский аэростат, который влетел в американское воздушное пространство. По данным Вашингтона, Пекин запустил шар с целью шпионажа. В Китае назвали "шпионский шар" обычным гражданским метеозондом, который сбился с курса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.