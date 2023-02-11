РИА Новости: США испугались собственной отсталости из-за инцидента с аэростатом КНР

История с китайским аэростатом, залетевшим в небо над США, ещё только начинается. Данные шары могут уничтожить до 90% населения Америки. В США активно обсуждают произошедшее. Об этом подробнее рассказал обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев.

В Пентагоне утверждают, китайские аэростаты летают уже несколько лет над пятью континентами, а не только над США. Американцы намерены провести совещание для обсуждения угроз.

Произошедшее в Турции показало, что Пекин располагает современными спутниками, которые мгновенно засняли съёмку разрушений, что помогло справиться с последствиями катастрофы. Компания Spacety Co Ltd из Чанша применила особый радар, способный видеть сквозь облака.

На фоне этого США испугались, что не являются технологическими лидерами мира. Институт Лоуи в Австралии опубликовал документ, в котором говорится о том, кто является самым сильным в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"США всё ещё на первом месте в АТР по совокупности факторов, но Китай почти догнал Америку. Экономический индекс у Китая в регионе сейчас 98,3, а у США 53,7", — приводит данные документа Косырев.

На фоне этого США испугались собственной отсталости.