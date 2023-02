Британская MI6: Путин приказал ВС РФ продвигаться по всем направлениям на Украине

Президент Владимир Путин приказал российской армии продвигаться в "большинстве секторов территории Украины". На данный момент ВС РФ пытаются добиться решающего прорыва в ходе спецоперации. Об этом сообщает EADaily, ссылаясь на информацию британской разведки MI6.

ВСУ несут колоссальные потери во время наступления российских войск. Некоторые аналитики полагают, что активное продвижение ВС РФ является предвестником масштабной наступательной кампании, пик которой ожидается весной.

"Вероятно, Россия стремится обратить вспять некоторые успехи украинских войск, достигнутые в сентябре-ноябре 2022 года. Существует реальная вероятность того, что их ближайшая цель — продвинуться на запад к реке Жеребец", — говорится в докладе разведки.

