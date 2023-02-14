WSJ: потери ВСУ в боях за Бахмут подорвут международное доверие к Зеленскому

Несмотря на заявления Киева о том, что Бахмут (Артёмовск) не имеет стратегического значения, его переход под контроль ВС РФ "придаст новый импульс" Москве в ходе спецоперации. Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Сражение за город "дорого обходится" киевскому руководству, отметили эксперты. Если группировка ВСУ окажется в полном окружении или понесёт значительные потери, то доверие к президенту Владимиру Зеленскому будет подорвано не только внутри самой Украины, но и на международной арене.

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