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Захарова: амбиции США привели к уничтожению Украины и колоссальным жертвам

Мир

Неолибералы США уничтожили Украину и продолжают истреблять народ этой страны, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Захарова: амбиции США привели к уничтожению Украины и колоссальным жертвам

Комментируя статью Washington Post о том, что США и их партнёры призвали Киев активизироваться на поле боя, дипломат подчеркнула: Запад заинтересован в войне против РФ "до последнего украинца".

"Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам", — добавила Захарова.

Ранее близкий к военным кругам источник WP сообщил, что Белый дом требует от украинского руководства захватить как можно больше территорий перед возобновлением переговорного процесса.

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Откровение одессита: вот зачем США подожгли Украину
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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