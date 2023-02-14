WP: Киев должен забрать "как можно больше" территорий и сесть за стол переговоров

США усиленно давят на Украину, чтобы Киев активизировался на поле боя, заявил источник в Вашингтоне, близкий к военным кругам. По его словам, Белому дому это нужно, чтобы ВСУ забрали "как можно больше" территорий, прежде киевский режим будет готов к переговорам.

Кроме прочего, по словам собеседника, Вашингтону важно донести до украинских властей, что "помогать вечно" США не смогут.

"Мы продолжим пытаться внушить им (руководству Украины. — Прим. ред.), что мы ничего не можем делать вечно, — цитирует источник Washington Post. — Помощники Байдена говорят, что они придерживаются наилучшего курса действий: предоставление Украине возможности забрать как можно больше территории в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров".

Какой срок Вашингтон отводит Киеву на реализацию плана, неизвестно. Кроме того, источник не сообщил, на каких условиях Вашингтон "одобрит" мирные переговоры Киева с Москвой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.