Сноуден о неизвестных объектах над США: это не инопланетяне, а отвлекающий манёвр

Заявления США о сбитых неопознанных объектах — попытка отвлечь общественность от обсуждения терактов на "Северных потоках", заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Америки Эдвард Сноуден.

По мнению Сноудена, "инопланетяне" понадобились Вашингтону для смены курса мировой повестки.

"Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне, — заявил Сноуден на своей странице в Сети. — Паника вызвана искусственным путём и должна гарантировать, что репортёрам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы наподобие "Северного потока".

Ранее Pravda.Ru писала о расследовании американских журналистов, где аналитики указали на возможного виновника в подрыве "Северного потока" и даже привели доказательства причастности США к теракту.

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