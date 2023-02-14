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Сноуден о неизвестных объектах над США: это не инопланетяне, а отвлекающий манёвр

Мир

Заявления США о сбитых неопознанных объектах — попытка отвлечь общественность от обсуждения терактов на "Северных потоках", заявил бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Америки Эдвард Сноуден.

Сноуден о неизвестных объектах над США: это не инопланетяне, а отвлекающий манёвр

По мнению Сноудена, "инопланетяне" понадобились Вашингтону для смены курса мировой повестки.

"Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне, — заявил Сноуден на своей странице в Сети. — Паника вызвана искусственным путём и должна гарантировать, что репортёрам, занимающимся вопросами национальной безопасности, будет поручено расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы наподобие "Северного потока".

Ранее Pravda.Ru писала о расследовании американских журналистов, где аналитики указали на возможного виновника в подрыве "Северного потока" и даже привели доказательства причастности США к теракту.

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Эффект разорвавшейся бoмбы: Мир узнал правду про "Северные потоки"
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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