Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после новостей о "Северных потоках"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит по вопросу теракта на "Северном потоке". Так она прокомментировала расследование американского журналиста Сеймура Херша, который указал на причастность к взрывам.

Ранее американская пресса опубликовала статью с подробностями теракта и заявила, что до взрыва на газопроводе, на местности кружили самолёты Североатлантического альянса, а специалисты США спускались под воду, под видом военных тренировок.

"Ну что? Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, — задалась вопросом Захарова. — Они никогда никаких фактов никому не предъявляли. Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберётся экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?"

Захарова подчеркнула, что как только появились факты, которые стоило бы проверить, все "ораторы" НАТО резко пропали с публичного поля.

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