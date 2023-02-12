Боевика ВСУ возмутило присланное из Европы мужское нижнее бельё леопардового цвета

Пока на Украине ожидают поступления немецких танков "Леопард" боевик украинской армии показал на видео присланную из Европы гуманитарную помощь. В посылке оказались мужские трусы леопардового цвета.

Отныне гламурные войска украинской армии будут одеты в леопардовое нижнее бельё.

Однако записавший ролик боец сильно возмущался таким вкладом Европы в "перемогу" и не оценил подарок.

Ранее российский военный в зоне спецоперации рассказал, что танковые батальоны ВС РФ уже получили мощное оружие для уничтожения "Леопардов" и "Абрамсов".