СМИ: Путин обманывает Трампа, заключая за его спиной опасные для США альянсы

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин заключает за спиной национального лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа опасные для Вашингтона альянсы.

Так, во всяком случае, считает новостной портал Business Insider.

Глава США Дональд Трамп в этом году отказался от посещения саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, пишут авторы материала. А вот Владимир Путин на рабочую встречу поехал, и приковал там к себе всеобщее внимание.

Визит российского президента указывает на то, уверены авторы материала, что Российская Федерация намерена развивать сотрудничество с Азией и укреплять свой авторитет среди тамошних стран. Китай, Индия и Япония, пишут журналисты из Business Insider — опасные, влиятельные и могущественные государства. То, что Россия намерена завести с ними дружбу, уверены авторы материала, для Соединенных Штатов Америки не значит ничего хорошего.

Заинтересованы в сотрудничестве с Россией, пишут авторы Business Insider, и сами азиатские страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из Business Insider составили рейтинг 25-ти самых мощных армий Европы. Так, что неудивительно, на первом месте рейтинга оказалась Российская Федерация. На втором и третьем местах — Франция и Великобритания соответственно.

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