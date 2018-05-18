Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России

Мир

Сотрудники правозащитной организации Amnesty International (AI) предупредила,  приезд западных политиков на ЧМ-2018 даст Москве возможность использовать этот факт в пропагандистских целях.

Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России. 386992.jpeg
REX/Shutterstock

Генеральный секретарь филиала AI в Германии Маркус Бееко пояснил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что на фоне массовых ограничений свободы печати, слова и собраний в России, аннексии украинской территории и причастности России к нарушениям международного права в Сирии политикам нужно серьезно задуматься о том, где и когда им следует находиться. 

Когда Бееко спросили, нужно ли ехать на ЧМ канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, он не дал прямого ответа.

Но при этом Бееко напомнил, что правительства разных стран традиционно используют спортивные состязания для того, чтобы предстать в выгодном свете и продемонстрировать свое величие и признание.  

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

В 2013 году Amnesty International являлась всемирной организацией, которая насчитывала около семи миллионов сторонников почти в каждой стране и регионе мира, включая более двух миллионов членов и более пяти миллионов активистов.

Организация привлекает внимание к нарушениям прав человека и выступает за соблюдение международных стандартов. 

Читайте больше:

И ведь предупреждали: Почему AI осталась без офиса в Москве

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы футбол Amnesty International чемпионат мира
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 18.05 ответственны
Человек
Ультразвуковая терапия поможет вылечить депрессию
Соцсети
Появилась соцсеть, которая платит пользователям
Читательский топ
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Мир перевернулся: Китай начинает диктовать цены на нефть
Новости Все >
Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России
Посмел перечить: подмосковный депутат дал подростку пощечину
Германия ответила на ультиматум США по поводу "Северного потока-2"
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Хроника поклонения: Дания слушается Трампа и сворачивает экспорт из Ирана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Прогнозы и статистика
Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским мостом
Политика
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести

Незаконно построенный Крымский мост придется снести, убежден российский оппозиционный политик Константин Боровой.

Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Мир
Мели, Емеля: Запад возмущен открытием Крымского моста
Наука и техника
Назван лучший российский истребитель

Советский многоцелевой всепогодный истребитель Су-27 и его производные — лучшие боевые самолеты четвертого поколения.

Назван лучший российский истребитель
Россиян поставят на "умные" счетчики
Экономика
Россиян поставят на "умные" счетчики
Новости Узбекистана
Мирзиёев в США: создается триумвират против России?
Экономика
Экс-замминистра культуры задержали за гигантские хищения
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 18.05 ответственны Соломон Соловьев Игорь Буккер Европа заразила весь мир проказой Игорь Буккер Айдын Мехтиев Мирзиёев в США: создается триумвират против России? Айдын Мехтиев
Комментарии
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России
США в колючей проволоке: запрещена любая критика действий Израиля
Российские ракетоносцы застали США врасплох
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Трамп пригрозил сжечь КНДР как Ливию с Каддафи
Хроника поклонения: Дания слушается Трампа и сворачивает экспорт из Ирана
В Совфеде раскрыли тайну повышения пенсионного возраста
Снова скандал: Порошенко случайно унизил украинских детей
Данные на 87 миллионов пользователей "Фейсбука" оказались в России
За недостоверные посты и новости хотят сажать
Хроника поклонения: Дания слушается Трампа и сворачивает экспорт из Ирана
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
Адмирал США: Второй флот готов топить русских в Атлантике
Украина готовится начать войну перед ЧМ-2018?
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Доигрались: китайцы отказываются отдавать бурятский лес россиянам
США и Канада
Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США

Если власти США не вернут социальное государство, это может закончиться протестным движением молодежи под коммунистическими лозунгами, считает Василий Колташов.

Коммунизм можно уничтожить в России, но не в США
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Новости Грузии
Как два ночных клуба заставили Грузию вздрогнуть
Краткая история пыток в США
США и Канада
Краткая история пыток в США
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Ближний Восток
30 тысяч самоубийц из сектора Газа. Это нужно Аллаху?
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Украина
Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Мир
Какой должна быть политика России при угрозе войны
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Мир
Как отвадить Макрона от русофобии и гигантомании
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
Дальний Восток
Почему Северная Корея повторит судьбу Сирии?
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
США и Канада
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
Мир
Ядерные бомбы США для России готовятся к отправке в Европу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался