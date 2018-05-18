Amnesty International потребовала игнорировать ЧМ-2018 в России

Сотрудники правозащитной организации Amnesty International (AI) предупредила, приезд западных политиков на ЧМ-2018 даст Москве возможность использовать этот факт в пропагандистских целях.

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Генеральный секретарь филиала AI в Германии Маркус Бееко пояснил изданию Neue Osnabrücker Zeitung, что на фоне массовых ограничений свободы печати, слова и собраний в России, аннексии украинской территории и причастности России к нарушениям международного права в Сирии политикам нужно серьезно задуматься о том, где и когда им следует находиться.

Когда Бееко спросили, нужно ли ехать на ЧМ канцлеру ФРГ Ангеле Меркель или федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, он не дал прямого ответа.

Но при этом Бееко напомнил, что правительства разных стран традиционно используют спортивные состязания для того, чтобы предстать в выгодном свете и продемонстрировать свое величие и признание.

Amnesty International - международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году, которая ставит своей целью "предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека".

В 2013 году Amnesty International являлась всемирной организацией, которая насчитывала около семи миллионов сторонников почти в каждой стране и регионе мира, включая более двух миллионов членов и более пяти миллионов активистов.

Организация привлекает внимание к нарушениям прав человека и выступает за соблюдение международных стандартов.

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