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Харьковчане рассказали о подготовке ВСУ к бегству: вывозят банкоматы, медикаменты и технику

Мир

Украинские боевики готовятся оставить Херсон и отступать на запад. По словам горожан, это информация официально не озвучивается, но есть все признаки подготовки к эвакуации.

Харьковчане рассказали о подготовке ВСУ к бегству: вывозят банкоматы, медикаменты и технику

По словам харьковчан, ВСУ грузовиками организовано вывозят из города банкоматы, медикаменты, продукцию со складов предприятий, технику и иные ценные ресурсы. Одновременно с этим местная украинская администрация ввела запрет на фото и видеофиксацию, также запрещены автомобильные видеорегистраторы.

"В последние дни из Николаева днём выезжали фуры. Грузовики ночью загрузились остатками банкоматов и "пополняшек" (терминалов для пополнения счёта мобильного телефона. — Прим. ред.) из Херсона. Это верный признак того, что на Херсонском направлении может быть обострение. Либо совсем безвыходный по версии ВСУ сценарий", — пишут местные Telegram-каналы.

Ранее бывший украинский парламентарий рассказал, что западные компании начали эвакуировать свои украинские предприятия от границ Белоруссии.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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