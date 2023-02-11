Кива: западные компании на Украине эвакуируют предприятия из граничащих с Белоруссией областей

Руководство украинских агропромышленных холдингов, принадлежащих западным компаниям, приказало начать срочный вывоз уборочной техники из Черниговской, Сумской, Полтавской областей.

Об этом в своём Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. Он уверен, что бегство связано со скорым наступлением ВС РФ с территории Белоруссии.

"Руководящему составу правоохранительных органов в Киеве ещё неделю назад предложили перевезти свои семьи на Западную Украину", — добавил экс-парламентарий.

Кива отметил, что украинские власти продолжают рассказывать населению о "новом западном оружии" и скорых победах, чтобы избежать паники.

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