"Страна.ua": боевики ВСУ могут откупиться от передовой за 15 тысяч гривен

Украинские журналисты заявили о вымогательствах в рядах ВСУ, о которых рассказали сами солдаты. Согласно опубликованным данным, военнослужащие могут откупиться от отправки на передовую за 10-15 тысяч гривен.

"За половину суммы "боевой" надбавки в 100 тысяч гривен (2,7 тысяч долларов. — Прим. ред.) они будут числиться на передовой, но на самом деле служить на второй или третьей линиях фронта", — отмечается в материале издания "Страна.ua".

Более того, солдаты ВСУ вынуждены платить даже за законный отпуск. Стоимость отдыха от боевых действий составляет 540 долларов.

Военнослужащие заявили, что зарплату за участие в боях также приходиться выпрашивать у начальства. Однако командование говорит о неких бюрократических задержках и предлагает укорить процесс за деньги.

Столкнувшиеся с коррупцией солдаты обращаются с жалобами к начальству, но после этого им поступают угрозы. Их обвиняют в нарушении устава, неподчинении приказам и самовольном оставлении части, указали журналисты.