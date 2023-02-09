Европейскому союзу необходимо оказать Украине максимальную военную помощь в ближайшее время, поскольку следующие недели станут решающими в конфликте. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Мы понимаем, что ближайшие недели и месяцы, без сомнений, будут иметь решающее значение. Мы должны продолжать оказывать максимальную помощь Украине", — цитирует слова политика ТАСС.
Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин "уже потерял" Украину.
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