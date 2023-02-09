Сенатор Ковитиди: у британцев больше нет желания отдавать свои деньги украинскому актёру

В британском обществе назревает раскол из-за того, что простые налогоплательщики больше не желают платить из своего кармана за поставки оружия Киеву. Таким мнением поделилась сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

"Что касается рядовых британских налогоплательщиков, то они, как и европейские, не хотят больше отдавать свои деньги украинскому комическому актеру. Осознание того, что война на Украине уже "залезла в кошельки рядовых британцев", создаёт нездоровый фон в обществе, что питает оппозицию", — сказала Ковитиди в разговоре с РИА Новости.

Сенатор обратила внимание на растущую напряжённость в мире из-за ситуации на Украине, отношения Запада и России ещё больше осложняются.

Ковитиди уверена, что украинского лидера Владимира Зеленского никак не спасёт то оружие, которое он выпрашивает у западных стран.

Ранее Зеленский обратился с просьбой к французскому президенту Эммануэлю Макрону и немецкому канцлеру Олафу Шольцу "как можно скорее" передать Украине истребители и тяжёлое вооружение.