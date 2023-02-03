Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Ольга Ковитиди высказалась по поводу слов врио главы МВД Украины Игоря Клименко, сообщившего, что Киев приступил к формированию штурмовых бригад ВСУ из военных, полицейских и пограничников, задачей которых станет захват Крыма и Донбасса.
Клименко назвал эти намерения планами "по освобождению территорий".
Сенатор отнеслась к этим словам про "освобождение" скептически.
"Освобождают тех, кто об этом просит. Мы, крымчане, с этой "самостийной" Украины еле ноги унесли. Освобождать нужно прежде всего народ Украины от их безголовой продажной власти", — сказала Ковитиди в беседе с RT.
Член Совфеда напомнила, что большая часть профессиональных украинских военных уже ликвидирована, поэтому говоря о них, Киев подразумевает наёмников.
"В основном воюют иностранные наёмники. Уверена, что за каждую голову иностранного наёмника должна быть назначена награда", — добавила Ковитиди.
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