Сенатор Ковитиди: Крым не просит Киев его "освобождать", освобождать нужно народ Украины

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Ольга Ковитиди высказалась по поводу слов врио главы МВД Украины Игоря Клименко, сообщившего, что Киев приступил к формированию штурмовых бригад ВСУ из военных, полицейских и пограничников, задачей которых станет захват Крыма и Донбасса.

Клименко назвал эти намерения планами "по освобождению территорий".

Сенатор отнеслась к этим словам про "освобождение" скептически.

"Освобождают тех, кто об этом просит. Мы, крымчане, с этой "самостийной" Украины еле ноги унесли. Освобождать нужно прежде всего народ Украины от их безголовой продажной власти", — сказала Ковитиди в беседе с RT.

Член Совфеда напомнила, что большая часть профессиональных украинских военных уже ликвидирована, поэтому говоря о них, Киев подразумевает наёмников.

"В основном воюют иностранные наёмники. Уверена, что за каждую голову иностранного наёмника должна быть назначена награда", — добавила Ковитиди.