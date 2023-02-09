Украинские боевики, оккупировавшие Херсон, готовятся оставить город, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Мы имеем информацию оттуда, и эта информация говорит о том, что Херсон, скорее всего – и я в это верю – в очень недалёком будущем вернётся в состав Российской Федерации", - добавил он в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
Сальдо рассказал, что националисты силой вывозят из Херсона врачей, заставляют эвакуироваться местных жителей и разворовывают культурные ценности, которые хранились в музеях города.
Ранее американские военные аналитики признали, что российская армия вернула себе инициативу на Украине и подразделения ВС РФ начали крупное наступление в ЛНР.
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