Если Запад прекратит военную поддержку Киева, украинский конфликт быстро пойдёт не в его пользу, грозя в самые короткие сроки перейти в стадию стагнации и завершиться спадом. Такими опасениями поделился президент Украины Владимир Зеленский в процессе разговора с премьером Британии Риши Сунаком.
Украинский лидер напомнил, что снаряды у ВСУ быстро подходят к концу.
"Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются", — сказал Зеленский.
До этого стало известно, что Сунак пообещал Зеленскому передать Киеву танки Challenger 2, первая партия которых прибудет на Украину уже в следующем месяце.
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