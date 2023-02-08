Зеленский выразил опасение, что Украину не ждёт ничего хорошего без поставок западного оружия

Если Запад прекратит военную поддержку Киева, украинский конфликт быстро пойдёт не в его пользу, грозя в самые короткие сроки перейти в стадию стагнации и завершиться спадом. Такими опасениями поделился президент Украины Владимир Зеленский в процессе разговора с премьером Британии Риши Сунаком.

Украинский лидер напомнил, что снаряды у ВСУ быстро подходят к концу.

"Без вооружений для Украины, которые мы обсуждаем сегодня, будет стагнация, что не приведет ни к чему хорошему. Боеприпасы заканчиваются", — сказал Зеленский.

До этого стало известно, что Сунак пообещал Зеленскому передать Киеву танки Challenger 2, первая партия которых прибудет на Украину уже в следующем месяце.