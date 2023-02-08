Экс-командующий десантными войсками ВСУ Якубец допустил сдачу Артёмовска

Экс-командующий десантными войсками ВСУ Иван Якубец допустил сдачу Артёмовска (Бахмут).

Якубец заявил, что ВСУ будут продолжать сражаться за Артёмовск, пока им не перекроют все пути снабжения. Он отметил, что это не маленький город, поэтому войска имеют возможность вести оборонительные операции.

"Это немаленький по площади город, который позволяет вести достаточно упорные боевые действия оборонительного характера, как на подступах к Бахмуту, так и в самом городе", — сказал Якубец.

Экс-командующий десантными войсками ВСУ отметил, что ВС РФ продолжают перебрасывать резервы на это направление. Поэтому Киеву важно продолжать удерживать город. При этом Якубец подчеркнул, что придёт время, и ВСУ придётся покинуть Артёмовск.

"Придётся действовать так, как это было в Лисичанске и Северодонецке. Мы не должны быть такими упрямыми, чтобы лбом пробивать стену", — добавил он.