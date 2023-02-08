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Шольц пообещал усиление санкций против РФ к годовщине начала спецоперации

Мир

Евросоюз намерен в ближайшее время усилить антироссийские санкции. Об этом предупредил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц пообещал усиление санкций против РФ к годовщине начала спецоперации

"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны", — сказал Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

Таким образом немецкий политик собирается послать России "ясный сигнал" о том, что её действия на Украине окажутся безрезультатными и она ими ничего не добьётся.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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