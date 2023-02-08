Шольц пообещал усиление санкций против РФ к годовщине начала спецоперации

Евросоюз намерен в ближайшее время усилить антироссийские санкции. Об этом предупредил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны", — сказал Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.

Таким образом немецкий политик собирается послать России "ясный сигнал" о том, что её действия на Украине окажутся безрезультатными и она ими ничего не добьётся.