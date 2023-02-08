Евросоюз намерен в ближайшее время усилить антироссийские санкции. Об этом предупредил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Мы, как Европейский союз, снова усилим санкции против России — к годовщине начала войны", — сказал Шольц в ходе своего выступления в бундестаге.
Таким образом немецкий политик собирается послать России "ясный сигнал" о том, что её действия на Украине окажутся безрезультатными и она ими ничего не добьётся.
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