Ветеран ВМФ США Пособец: США скоро перестанут поддерживать Украину

США могут перестать оказывать Украине военную помощь в ближайшем будущем. Так считает ветеран Военно-морского флота США Джек Пособец, который внимательно слушал обращение президента США Джо Байдена к конгрессу.

"Обратите внимание, что Байден почти ничего не говорит об Украине или о гендерном разнообразии, которые он раньше так поддерживал", — написал Пособец в Twitter*.

Подписчики согласились с военным, которые тоже заметили, что Байден почти не упоминал Украину, вместо этого отдав предпочтение темам внутренней политики.

"Байден так мало говорил про Украину или гендеры, потому что его это больше не волнует. Эти темы больше не спасают его рейтинги", — отметил один из пользователей. "Дурной знак для всех украинцев, кто рассчитывал на США", — согласился другой.

Американские комментаторы сошлись во мнении, что Украина может больше не рассчитывать на США, а борьбу Вашингтона с Москвой можно считать завершённой.

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