Военкоры сообщают о ракетных ударах по Харькову: "Прилёт от 6 до 10 ракет"

В Харькове слышны сильные взрывы. Также был зафиксирован прилёт как минимум 6 ракет.

Сообщается о сильном пожаре на промышленном объекте после ракетного удара в центре и пригороде Харькова. По заявлению властей, прилетели от 6 до 10 ракет. Силы ПВО не смогли сбить ни одной ракеты.

"Есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города", — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил о прилётах в центре Харькова.

"Предварительно С-300 от 6 до 10 ракет. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", — написал он.

Репортёр ВГТРК Андрей Руденко написал, что это ответ на провокации ВСУ.

"Вначале ракеты полетели по нашим городам. Их отработало наше ПВО, затем пошёл ответ", — заявил Руденко.