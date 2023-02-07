Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что не может оценить перспективы Украины по Крыму.
В беседе с журналистами Писториус заявил, что сторонникам Украины важно продолжать поддерживать киевский режим. Однако на вопрос, сможет ли Киев "вернуть Крым и Донбасс" минобороны ФРГ ответить не смог.
"Это трудный вопрос, взгляд в хрустальный шар", — сказал Писториус.
По его мнению, главным вопросом остаются переговоры Киева и Москвы. Минобороны отметил, что это случится тогда, когда "обе стороны будут готовы сесть за стол".
Стоит отметить, что Россия не отказывалась от переговоров с украинской стороной. Однако президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с президентом России.
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