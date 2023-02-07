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Минобороны Германии Писториус сообщил, что не может оценить перспективы Украины по Крыму

Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что не может оценить перспективы Украины по Крыму.

Минобороны Германии Писториус сообщил, что не может оценить перспективы Украины по Крыму

В беседе с журналистами Писториус заявил, что сторонникам Украины важно продолжать поддерживать киевский режим. Однако на вопрос, сможет ли Киев "вернуть Крым и Донбасс" минобороны ФРГ ответить не смог.

"Это трудный вопрос, взгляд в хрустальный шар", — сказал Писториус.

По его мнению, главным вопросом остаются переговоры Киева и Москвы. Минобороны отметил, что это случится тогда, когда "обе стороны будут готовы сесть за стол".

Стоит отметить, что Россия не отказывалась от переговоров с украинской стороной. Однако президент Украины Владимир Зеленский сам себе запретил вести переговоры с президентом России.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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