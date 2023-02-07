Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается в том, что Украина сможет захватить Крым и Донбасс, несмотря на то, что ВСУ сражаются "невероятно храбро".
Однако, по мнению главы немецкого военного ведомства, "мир был бы лучше" без президента России Владимира Путина.
"Без сомнения и совершенно точно. В конце концов, никто из нас не знает, что сделает Путин", — цитирует слова Писториуса РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского президента нельзя назвать "неприятным человеком".
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