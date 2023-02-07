Глава Минобороны ФРГ Писториус позволил себе жёсткое высказывание в адрес Путина

Министр обороны Германии Борис Писториус сомневается в том, что Украина сможет захватить Крым и Донбасс, несмотря на то, что ВСУ сражаются "невероятно храбро".

Однако, по мнению главы немецкого военного ведомства, "мир был бы лучше" без президента России Владимира Путина.

"Без сомнения и совершенно точно. В конце концов, никто из нас не знает, что сделает Путин", — цитирует слова Писториуса РИА Новости.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российского президента нельзя назвать "неприятным человеком".