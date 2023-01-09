Президент Франции Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина

Парадокс президента России Владимира Путина заключается в том, что его нельзя назвать "неприятным человеком". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Он не вызывает отторжения. Понимаете, вот в чём парадокс", — сказал политик в интервью Les Rencontres du Papotin.

В материале The Telegraph отмечается, что с начала военной спецоперации Макрон призывал западные страны поддерживать диалог с Россией, однако продолжал критиковать действия российской армии на Украине. Более того, французский лидер пообещал украинцам, что Париж поможет Киеву "победить".