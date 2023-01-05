Читатели Guancha раскритиковали слова Макрона о победе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что до полного восстановления мира на территории Европы и до победы Украины в конфликте с Россией поддержка в адрес Киева не ослабнет.

Читатели китайского издания Guancha не оценили слова французского лидера и подчеркнули, что Запад даже не рассматривает мирные переговоры с Москвой. По мнению пользователей Сети, США и Европа только создают видимость своей деятельности, обещая гарантии безопасности.

"Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!" — отметил один из комментаторов.