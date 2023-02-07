Sohu: авантюра Зеленского с западными танками терпит крах

Авторы китайского издания Sohu пишут, что авантюра Владимира Зеленского с западными танками терпит крах.

Продвижение ВС РФ вглубь обороны ВСУ напугало не только Запад, но и украинских боевиков. Китайские аналитики пишут, что ВСУ пришлось покинуть позиции в Соледаре и у Кременной. Также они отмечают и то, что за Артёмовск продолжаются ожесточённые бои. Видя это, некоторые украинские военные решают дезертировать. Авторы Sohu рассказали в своей статье, как 12 бойцов ВСУ решили сдаться в плен, но были убиты огнём собственной артиллерии.

Зеленский верил, что если Запад начнёт поставлять Украине тяжёлое вооружение, то это изменит ход СВО, пишут китайские эксперты. Однако из-за низкого морального настроя и истощения военные не могут вести наступательные действия. В связи с этим авторы Sohu пришли к выводу, что "большая авантюра Зеленского с тяжелыми танками закончилась провалом".

"Всё больше пленных украинских военных отказываются возвращаться домой и даже просят российскую армию продолжать их удерживать. Причина в том, что после возвращения их насильно отправят на поле боя. Для них лучше оставаться в России в качестве военнопленных, что гарантирует им жизнь", — говорится в публикации.