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В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском

Мир

Журналисты американского издания New York Times (NYT) заявили, что морги на Украине переполнены, а войска киевского режима продолжают нести колоссальные потери в Донбассе.

В NYT рассказали о заполненных моргах на Украине и тяжёлых потерях ВСУ под Артёмовском

В одном из госпиталей морг забит телами военных ВСУ, носилки с ранеными стоят даже в коридорах, а машины скорой помощи прибывают в течение дня практически непрерывно.

"В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится", — рассказал военный хирург Мирослав Дубенко.

Солдаты ВСУ признали, что российская армия превосходит их по численности и вооружению. Украинские войска измучены из-за ожесточённых боевых действий, отмечается в материале. Несмотря на то что Запад планирует поставить на Украину танки и боеприпасы, этого всё равно будет недостаточно для победы Киева, указали журналисты.

"Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них 300", — заявил украинский солдат по имени Павел, который получил ранение под Артёмовском.

Потери ВСУ на этом направлении были особенно тяжёлыми, поскольку солдаты не могут найти надёжных укрытий из-за зимы, отметили американские журналисты.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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