Die Zeit: военные ВС РФ снова вернулись на территорию Харьковской области

Немецкая пресса информирует о возвращении войск ВС РФ в Харьковскую область. Об этом говорит материал обозревателей Леннарда Симонса, Тимо Штукенберга и Якоба Бауэра в издании Die Zeit.

Войска ВС РФ в Харьковской области

В публикации размещена актуальная карта, показывающая частичный возврат под контроль ВС РФ утраченных ранее территорий к северо-западу от Сватово. Армия России также пересекла границу Харьковской области со стороны Луганской области.

Карта говорит о том, что ВС РФ находятся всего в нескольких километрах к северо-востоку от Купянска.

Одновременно констатируется взятие под контроль дороги, ведущей в Артёмовск. Это затрудняет нахождение там войск ВСУ.