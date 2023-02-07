Немецкая пресса информирует о возвращении войск ВС РФ в Харьковскую область. Об этом говорит материал обозревателей Леннарда Симонса, Тимо Штукенберга и Якоба Бауэра в издании Die Zeit.
В публикации размещена актуальная карта, показывающая частичный возврат под контроль ВС РФ утраченных ранее территорий к северо-западу от Сватово. Армия России также пересекла границу Харьковской области со стороны Луганской области.
Карта говорит о том, что ВС РФ находятся всего в нескольких километрах к северо-востоку от Купянска.
Одновременно констатируется взятие под контроль дороги, ведущей в Артёмовск. Это затрудняет нахождение там войск ВСУ.
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