Риттер: План США по ослаблению власти Путина провалился

Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил в интервью Judging Freedom, что план США по ослаблению власти российского президента Путина руками Зеленского провалился. По словам разведчика, у Белого дома был план по ослаблению России, в который входили и санкции, и Украина.

"Можно сказать, что это провал. Путин стал даже сильнее. <…> Кроме того, Вашингтон не может ничего сделать, чтобы изменить ситуацию", — заявил он.

По мнению Риттера, ситуация с украинским кризисом даже сделала Россию сильнее с военной точки зрения, в то время как НАТО стало слабее.

Он также отметил, что "ни НАТО, ни ЕС, ни США, никто не заботится об Украине в действительности", а также "никто не верит в то, что Украина сможет победить, даже сама Украина".