Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Арестович: российская армия планирует контролировать всю Донецкую область через два-три месяца
Румынский эксперт Василеску: Киев довёл Белый дом до нервного срыва из-за ядерного оружия
Украина подтвердила успех ВС РФ на Купянском направлении: штурмовики зашли в Двуречное
Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере
Киевский политолог: Украина должна пожертвовать территориями, чтобы сохранить мужчин
Сотни мешков для трупов и эвакуационные авто: плачевное положение дел у ВСУ в Бахмуте
naTemat: в Польше появились антиукраинские билборды
Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ
Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие

Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России

Мир

Кацлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, будет ли применяться оружие, поставляемое из Германии, против территории России. Об этом пишут немецкие СМИ.

Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России

Он сообщил, что на этот счёт существует консенсус (очевидно, с президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. ред.).

Канцлер также добавил, что "Германия будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем".

По его мнению, всё остальное было бы неосторожно и крайне опасно.

Напомним, ранее депутат Рады Фёдор Вениславский заявил, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также высказался по этому поводу. Он заявил, что Киев вправе "освобождать" Крым любыми средствами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Последние материалы
Арестович: российская армия планирует контролировать всю Донецкую область через два-три месяца
Румынский эксперт Василеску: Киев довёл Белый дом до нервного срыва из-за ядерного оружия
Украина подтвердила успех ВС РФ на Купянском направлении: штурмовики зашли в Двуречное
Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России
Фёдор Емельяненко проиграл Бейдеру в прощальном бое в карьере
Киевский политолог: Украина должна пожертвовать территориями, чтобы сохранить мужчин
Сотни мешков для трупов и эвакуационные авто: плачевное положение дел у ВСУ в Бахмуте
naTemat: в Польше появились антиукраинские билборды
Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ
Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников