Канцлер ФРГ Шольц заявил о "консенсусе" с Зеленским по поводу атак на территорию России

Кацлер ФРГ Олаф Шольц ответил на вопрос, будет ли применяться оружие, поставляемое из Германии, против территории России. Об этом пишут немецкие СМИ.

Он сообщил, что на этот счёт существует консенсус (очевидно, с президентом Украины Владимиром Зеленским — прим. ред.).

Канцлер также добавил, что "Германия будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем".

По его мнению, всё остальное было бы неосторожно и крайне опасно.

Напомним, ранее депутат Рады Фёдор Вениславский заявил, что Украина готова бить по целям на российской территории, в том числе и в Москве.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также высказался по этому поводу. Он заявил, что Киев вправе "освобождать" Крым любыми средствами.