Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
naTemat: в Польше появились антиукраинские билборды
Подоляка: в Артёмовске началась агония гарнизона ВСУ
РИА Новости: разведчики ЗВО выбили с позиций ВСУ и польских наёмников
Посол РФ Барбин: Дания не в состоянии выдержать ультиматумы Киева
The American Greatness: поставки западного оружия Украине не спасут Киев от поражения
Министр обороны Украины оценил попытки ВС РФ обмануть HIMARS: противостояние будущего и прошлого
Экс-нардеп Кива: министр обороны Украины Резников подал в отставку. Следующий глава офиса Ермак
Барбашов: в Херсонской области на минах ВСУ подорвались дети
Доктор Мясников рассказал о пользе АЦЦ: Называют "пустышкой". Хочу заступиться

Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие

Мир

Президент России Владимир Путин подал чёткий сигнал миру на выступлении в Волгограде. Его слова означают, что у страны есть самое современное оружие, заявил сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.

Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие

На выступлении Путин подчеркнул, что Москва не посылает к границам европейских стран танки и что РФ "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".

"Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой чёткое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесёт удар по любой стороне в Европе или за её пределами", — пояснил профессор РИА Новости.

Ранее президент уточнил, что "современная война с Россией будет для них совсем другой", говоря о Европе и Западе.

По словам профессора, западная коалиция должна понимать, что никаких компромиссов нет и Россия использует всё доступное оружие, если "красные линии" будут пересечены.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси

Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.

Патриарх Кирилл отстранил от служения священника за слово "мир" в молитве о святой Руси
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
Находящийся в ЛНР боевик ВСУ Мищан узнал, что командование не признаёт его пленным
РИА Новости: Вашингтон поставил под прицел войск ВСУ Крым, нарушив своё же обещание
Рогозин: США предпринимают очередную попытку прорвать наши красные линии
Знак зодиака 5 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Профессия военного корреспондента остаётся одной из самых сложных в мире Сергей Лебедев Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта "Украина" вышли на новый уровень Ольга Лебедева
Немцев возмутили слова Зеленского об Украине: совсем сошёл с ума
Леонков: поляки войдут на Украину под чужим флагом в составе своей ЧВК
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Писатель Александр Сосновский: Путин вызвал в Германии "эффект вакуумной бомбы"
Последние материалы
Сирийский профессор Абу Абдалла: слова Путина означают, что у РФ есть самое современное оружие
РИА Новости: разведчики ЗВО выбили с позиций ВСУ и польских наёмников
Посол РФ Барбин: Дания не в состоянии выдержать ультиматумы Киева
The American Greatness: поставки западного оружия Украине не спасут Киев от поражения
Министр обороны Украины оценил попытки ВС РФ обмануть HIMARS: противостояние будущего и прошлого
Экс-нардеп Кива: министр обороны Украины Резников подал в отставку. Следующий глава офиса Ермак
Барбашов: в Херсонской области на минах ВСУ подорвались дети
Доктор Мясников рассказал о пользе АЦЦ: Называют "пустышкой". Хочу заступиться
Пресс-секретарь Пентагона: Мы передаем Украине GLSDB бомбы, которые стреляют на более дальние расстояния
DM: британца Гарнетта задержали после очередной ссоры с украинкой Каркадым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников