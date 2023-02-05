Президент России Владимир Путин подал чёткий сигнал миру на выступлении в Волгограде. Его слова означают, что у страны есть самое современное оружие, заявил сирийский эксперт, профессор в области международных отношений в Университете Дамаска Бассам Абу Абдалла.
На выступлении Путин подчеркнул, что Москва не посылает к границам европейских стран танки и что РФ "есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится".
"Россия не посылала свои танки в какую-либо сторону, она защищает свою национальную безопасность. Слова президента Путина представляют собой чёткое послание, что у России есть самое современное оружие, которое нанесёт удар по любой стороне в Европе или за её пределами", — пояснил профессор РИА Новости.
Ранее президент уточнил, что "современная война с Россией будет для них совсем другой", говоря о Европе и Западе.
По словам профессора, западная коалиция должна понимать, что никаких компромиссов нет и Россия использует всё доступное оружие, если "красные линии" будут пересечены.
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