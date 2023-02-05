The American Greatness: поставки западного оружия Украине не спасут Киев от поражения

Россия способна производить больше оружия, чем не только Украина, но и весь Запад, вместе взятый, заявили американские аналитики. По их словам, Киев не спасут поставки вооружения европейскими партнёрами и США.

Кроме того, Запад вместе с Евросоюзом не смогли сломить экономику России санкциями, и страна, благодаря финансовой устойчивости, может производить оружия столько, сколько потребуется.

"Мало того, что Россия может производить оружия больше, чем Украина, сегодня получается так, что, по крайней мере, на данном этапе, она может производить больше оружия и боеприпасов, чем весь Запад", — заявили аналитики The American Greatness.

По мнению авторов, те поставки, которые ЕС и Запад обещают киевскому режиму, не спасут ВСУ от поражения. Во-первых, тяжёлого вооружения не так много, и западные партнёры просто не в силах отдавать Украине больше. Во-вторых, технику необходимо поддерживать в рабочем состоянии, что станет проблемой для Киева, резюмировали эксперты.