DM: британца Гарнетта задержали после очередной ссоры с украинкой Каркадым

Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софии Каркадым, оказался в полиции после очередного скандала.

По данным источников таблоида The Daily Mail, ссора между влюблёнными возникла из-за недовольства Каркадым, что Гарнетт проводит слишком много времени со своими детьми. Британец играл в видеоигру с шестилетней дочерью, когда между ним и украинкой начался конфликт.

Инсайдер отметил, что беженка хочет стать матерью, однако из-за вазэктомии Гарнетт больше не может иметь детей. На этом фоне Каркадым пришла в ярость, считает источник.

Полиция задержала британца в агрессивном состоянии, но после того как он успокоился, его отпустили.

"Да, меня арестовали, но я не сделал ничего плохого. Возможно, я немного покричал", — объяснил Гарнетт.