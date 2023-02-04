Британец Энтони Гарнетт, который бросил жену и дочерей ради украинской беженки Софии Каркадым, оказался в полиции после очередного скандала.
По данным источников таблоида The Daily Mail, ссора между влюблёнными возникла из-за недовольства Каркадым, что Гарнетт проводит слишком много времени со своими детьми. Британец играл в видеоигру с шестилетней дочерью, когда между ним и украинкой начался конфликт.
Инсайдер отметил, что беженка хочет стать матерью, однако из-за вазэктомии Гарнетт больше не может иметь детей. На этом фоне Каркадым пришла в ярость, считает источник.
Полиция задержала британца в агрессивном состоянии, но после того как он успокоился, его отпустили.
"Да, меня арестовали, но я не сделал ничего плохого. Возможно, я немного покричал", — объяснил Гарнетт.
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